Koblenzer besiegen FC 2:1 Anadolu besiegt Metternich und überwintert als Dritter Lutz Klattenberg 07.12.2025, 19:17 Uhr

i Er hat keinen Grund für schlechte Laune: Pablo Merino Abajo verabschiedete sich mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Metternich und dem dritten Platz in der Bezirksliga Mitte als Trainer von Anadolu Koblenz. Jörg Niebergall

Bezirksliga-Drama: Anadolu Koblenz siegt 2:1 gegen Germania Metternich nach drei Elfmetern und Platzverweis. Edis Ramovic sichert mit Doppelpack Platz drei. Nach Tumulten gibt es eine Spielunterbrechung.

Hoch hergegangen ist es im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Hartplatz der Feste Franz. Ein früher Platzverweis, drei Elfmeter, die Anwendung des Stopp-Konzeptes durch Schiedsrichter Adrian Ax und eine Entscheidung in der Nachspielzeit – am Ende war Anadolu Koblenz im Derby gegen den extrem ersatzgeschwächten FC Germania Metternich mit einem 2:1 (0:0) der glückliche Sieger.







