Anadolu besiegt Metternich und überwintert als Dritter

Hoch hergegangen ist es im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Hartplatz der Feste Franz. Ein früher Platzverweis, drei Elfmeter, die Anwendung des Stopp-Konzeptes durch Schiedsrichter Adrian Ax und eine Entscheidung in der Nachspielzeit – am Ende war Anadolu Koblenz im Derby gegen den extrem ersatzgeschwächten FC Germania Metternich mit einem 2:1 (0:0) der glückliche Sieger.