FV Rheingold gewinnt 3:2
Anadolu ärgert sich in Rübenach über vermeidbare Tore
Einen offenen Schlagabtauch lieferten sich die Fußballer des FV Rübenach (rote Trikots) und von Anadolu Koblenz – am Ende hatten
Einen offenen Schlagabtauch lieferten sich die Fußballer des FV Rübenach (rote Trikots) und von Anadolu Koblenz – am Ende hatten die Rübenacher mit 3:2 das bessere Ende für sich.
Jörg Niebergall

Spannung in der Bezirksliga: Rübenach kämpft sich auf Platz zwei mit einem 3:2 gegen Anadolu Koblenz, das aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte. Mittelfeldmann Leo Garske glänzt als Doppeltorschütze.

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Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der FV Rheingold Rübenach auf den zweiten Platz der Fußball-Bezirksliga Mitte vorgeschoben. Der FVR setzte sich vor 200 Zuschauern mit 3:2 (2:1) gegen Anadolu Koblenz durch. Anadolu holte aus den vergangenen drei Ligaspielen lediglich einen Zähler.
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