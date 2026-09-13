Spannung in der Bezirksliga: Rübenach kämpft sich auf Platz zwei mit einem 3:2 gegen Anadolu Koblenz, das aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte. Mittelfeldmann Leo Garske glänzt als Doppeltorschütze.
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Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der FV Rheingold Rübenach auf den zweiten Platz der Fußball-Bezirksliga Mitte vorgeschoben. Der FVR setzte sich vor 200 Zuschauern mit 3:2 (2:1) gegen Anadolu Koblenz durch. Anadolu holte aus den vergangenen drei Ligaspielen lediglich einen Zähler.