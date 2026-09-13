FV Rheingold gewinnt 3:2 Anadolu ärgert sich in Rübenach über vermeidbare Tore Lutz Klattenberg 13.09.2026, 19:59 Uhr

i Einen offenen Schlagabtauch lieferten sich die Fußballer des FV Rübenach (rote Trikots) und von Anadolu Koblenz – am Ende hatten die Rübenacher mit 3:2 das bessere Ende für sich. Jörg Niebergall

Spannung in der Bezirksliga: Rübenach kämpft sich auf Platz zwei mit einem 3:2 gegen Anadolu Koblenz, das aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte. Mittelfeldmann Leo Garske glänzt als Doppeltorschütze.

Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der FV Rheingold Rübenach auf den zweiten Platz der Fußball-Bezirksliga Mitte vorgeschoben. Der FVR setzte sich vor 200 Zuschauern mit 3:2 (2:1) gegen Anadolu Koblenz durch. Anadolu holte aus den vergangenen drei Ligaspielen lediglich einen Zähler.







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