SG Augst muss nach Oberwinter
Alles andere als ein Dreier wäre Reifenberg zu wenig
In der Hinrunde setzte sich die SG Augst mit 4:2 gegen den TuS Oberwinter durch. Benedikt Knopp (vorne im roten Trikot) erzielte
In der Hinrunde setzte sich die SG Augst mit 4:2 gegen den TuS Oberwinter durch. Benedikt Knopp (vorne im roten Trikot) erzielte dabei den Treffer zum 3:1.
Andreas Hergenhahn

In der Hinrunde setzte sich die SG Augst mit 4:2 gegen den TuS Oberwinter durch. Daran im Rückspiel anzuknüpfen, ist das klare Ziel von Spielertrainer Robin Reifenberg. Die Zeichen stehen nicht schlecht.

Lesezeit 1 Minute
An seinem Ziel lässt Robin Reifenberg vor dem Auswärtsspiel beim TuS Oberwinter (Sonntag, 15 Uhr) keine Zweifel aufkommen. „Wir fahren nur für drei Punkte nach Oberwinter“, stellt der Spielertrainer der SG Augst Eitelborn klar. Aktuell liegt sein Team in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf Platz sieben, war aber auch schon Dritter.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport