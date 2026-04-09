In der Hinrunde setzte sich die SG Augst mit 4:2 gegen den TuS Oberwinter durch. Daran im Rückspiel anzuknüpfen, ist das klare Ziel von Spielertrainer Robin Reifenberg. Die Zeichen stehen nicht schlecht.
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An seinem Ziel lässt Robin Reifenberg vor dem Auswärtsspiel beim TuS Oberwinter (Sonntag, 15 Uhr) keine Zweifel aufkommen. „Wir fahren nur für drei Punkte nach Oberwinter“, stellt der Spielertrainer der SG Augst Eitelborn klar. Aktuell liegt sein Team in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf Platz sieben, war aber auch schon Dritter.