Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga Mitte? Der TuS Mayen geht nach dem 1:5 in Emmelshausen mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Untermosel in die ausstehenden sechs Spieltage.
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Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat den Tabellenzweiten TuS Mayen klar besiegt: Gegen die Eifeler wandelte die Oberliga-Reserve einen frühen 0:1-Rückstand noch in einen deutlichen 5:1-Erfolg um. Dabei präsentierten sich erneut beide FC-Stürmer äußerst treffsicher, denn Alexander Auer traf zweimal und sein Offensivkollege Mo Alhaj netzte sogar dreifach.