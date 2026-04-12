FCEK II triumphiert mit 5:1 Alhaj und Auer zerlegen den TuS Mayen Armin Bernd 12.04.2026, 19:52 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach II (in Blau, von links mit Tim Kasper und Anton Radic) fügte dem TuS Mayen um Walid Hanioui erst die zweite Saisonniederlage (die erste auswärts) zu, die fiel beim 5:1 in Emmelshausen aber deftig aus. hjs-Foto

Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga Mitte? Der TuS Mayen geht nach dem 1:5 in Emmelshausen mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Untermosel in die ausstehenden sechs Spieltage.

Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat den Tabellenzweiten TuS Mayen klar besiegt: Gegen die Eifeler wandelte die Oberliga-Reserve einen frühen 0:1-Rückstand noch in einen deutlichen 5:1-Erfolg um. Dabei präsentierten sich erneut beide FC-Stürmer äußerst treffsicher, denn Alexander Auer traf zweimal und sein Offensivkollege Mo Alhaj netzte sogar dreifach.







Artikel teilen

Artikel teilen