Alarmstimmung in Rheinböllen vor Heimspiel gegen Maifeld-Elztal – Bopparder „Talfahrer“ eröffnen Spieltag

Die Begegnung Boppard gegen Weitersburg eröffnet am Freitag den zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntag haben Argenthal und Rheinböllen Heimrecht, Emmelshausen muss auswärts ran.