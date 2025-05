Zum vorerst letzten Mal wird die Reserve des Ahrweiler BC in der Fußball-Bezirksliga Mitte auflaufen. Nach nur einem Jahr stand der direkte Wiederabstieg bereits vor rund zwei Wochen fest. Am finalen Spieltag zieht es das Team von der Ahr am Samstagabend (17 Uhr) zum SV Untermosel.

Das scheidende ABC-Trainerduo Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini will die letzte Partie noch einmal genießen und hat mit dem Mit-Aufsteiger, der die Saison sensationell auf Rang drei oder vier beenden wird, noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel setzte es für die ABC-Reserve eine herbe 0:5-Niederlage, für Coach Dickebohm steht die Begegnung aber auch sinnbildlich für einen Großteil der Saison: „Wir verlieren am Ende vollkommen zurecht, zu Beginn hatten wir aber einige gute Torchancen, um in Führung zu gehen. Trotz unserer 53 geschossenen Tore haben wir noch viele weitere liegen gelassen, was uns einige Punkte gekostet hat.“

Wagneder und Wüst kehren zum ABC zurück

Dass seine Schützlinge durchaus in der Liga mithalten konnten, bewies der ABC II am vergangenen Wochenende, als die Mannschaft den SV Eintracht Mendig durch einen Sieg gegen den Tabellenzweiten FV Rübenach (3:2) vorzeitig zum Meister machte. „Wir waren in den meisten Duellen spielerisch mindestens ebenbürtig, die fehlende Erfahrung war aber meist ausschlaggebend für die ausbleibenden Ergebnisse“, erklärt Dickebohm und fügt hinzu: „Gegen Rübenach und beim Sieg gegen Metternich haben wir ja gezeigt, dass wir es können.“

Derweil gibt es im Hinblick auf die kommende Saison weitere positive Neuigkeiten zu vermelden. Neben dem bereits verkündeten Lukas Adeneuer haben sich in Person von Michel Wagneder (SC Bad Bodendorf) und Gabriel Wüst (SG Landskrone Heimersheim) zwei weitere alte Bekannte zur Rückkehr zum ABC entschlossen.