Stürmer spielt für ABC-Reserve Ahrweilers Almir Porca wird zum Bezirksliga-Schreck Jan Müller 29.06.2026, 14:55 Uhr

i Mit 47 Treffern war Almir Porca (in Rot) der Überflieger in der vergangenen Rheinlandligasaison. Damit hatte Porca großen Anteil am Aufstiegs des Ahrweiler BC in die Oberliga. Da der Torschütze kürzertreten will, spielt er in der kommenden Saison für die ABC-Reserve in der Bezirksliga. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Fußball-Bezirksliga im Blick: Was hat sich bei den Aufsteigern Rot-Weiss Koblenz II, SG Maifeld-Elztal, Ahrweiler BC II und BSC Güls getan? Es gibt einige überraschende Veränderungen.

Die Saison in der Fußball-Bezirksliga 2026/27 wirft bereits die ersten Schatten voraus. Seit der vergangenen Woche sind die ersten Mannschaften in ihre Vorbereitung gestartet, der Rest folgt in dieser. Dass die Bezirksliga Mitte ein verändertes Gesicht erhalten wird, ist bei zwei Auf- und vier Absteigern des vergangenen Jahres fast schon selbstverständlich, zumal es auch bei der Einteilung der jeweiligen Bezirksliga-Staffeln noch die eine oder ...







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