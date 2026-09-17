SVO rückt zusammen Ahrweiler will neuen Platz mit einem Sieg einweihen Jan Müller 17.09.2026, 10:22 Uhr

i Albijon Bajramaj (grünes Trikot, hier im Spiel gegen Anadolu) vom SV Oberzissen, muss mit seinem Team gegen die ABC-Reserve vollen Einsatz zeigen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach der schlimmen Verletzung von Jannik Schneider im letzten Spiel sieht SVO-Trainer Eike Mund seinen Kader als breit genug an, um den Ausfall zu kompensieren: „Wenngleich der Verlust von Jannik schon immens ist.“

Ausgerechnet mit dem Bezirksliga-Derby gegen den SV Oberzissen eröffnet die Reserve des Ahrweiler BC am Freitagabend (19.30 Uhr) den Kunstrasen des West-Platzes. Nach dem der Rasen des Apollinarisstadions sowie der Mitte-Platz schon seit einiger Zeit wieder bespielbar sind, wurde vor Kurzem auch endlich der letzte der von der Ahr-Flut geschädigten drei Fußballplätze des Ahrweilerer Sportkomplexes wiederhergestellt.







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