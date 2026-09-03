Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte treffen die Reserven der Oberligamannschaften des Ahrweiler BC und des FC Rot-Weiss Koblenz aufeinander. Beide Teams erwarten wichtige Rückkehrer aus dem Urlaub.
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Am Samstagabend kommt es in der Fußball-Bezirksliga Mitte zum Aufeinandertreffen zweier Oberligareserven. Die zweite Mannschaft des Ahrweiler BC empfängt um 19 Uhr den FC Rot-Weiss Koblenz II, der nach ordentlichem Saisonstart zuletzt zwei deftige Niederlagen einstecken musste.