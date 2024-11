Oberzissen beim Tabellenführer Ahrweiler II will im Kellerduell die Wende einleiten Lutz Klattenberg, Jan Müller 22.11.2024, 10:26 Uhr

i In den vergangenen beiden Spielen musste der Ahrweiler Torwart Hakan Bakir gleich 15-mal hinter sich greifen. Daran will die ABC-Reserve arbeiten, um im Kellerduell am Samstag zu Hause mit Emmelshausen zu bestehen. Vollrath

Wer schafft es als Erster in dieser Saison der Fußball-Bezirksliga, dem Tabellenführer SV Eintracht Mendig eine Niederlage beizubringen? Am Sonntag darf und muss sich zum Auftakt der Rückrunde der SV Oberzissen versuchen.

Ahrweiler/Oberwinter/Oberzissen. Während sich der SV Oberzissen zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim Tabellenführer behaupten will, steht für die Reserve des Ahrweiler BC ein wichtiges Kellerduell mit dem unteren Tabellennachbarn an.

