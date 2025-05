Nach dem Sieg über den FC Metternich beträgt der Rückstand des Ahrweiler BC II auf den ersten Nichtabstiegsrang in der Bezirksliga Mitte nur drei Punkte. Da ist in den letzten drei Spielen noch was möglich.

Die Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte sind bei der Reserve des Ahrweiler BC wieder neu aufgeflammt. Durch einen 5:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den FC Germania Metternich hat sich die ABC-Reserve nicht nur den zweiten Dreier binnen weniger Tage erarbeitet, sondern auch den Rückstand zum rettenden Ufer auf drei Punkte verkürzt.

Bei der Germania fehlten Trainer Leo Sousa nach den 90 Minuten und der Art und Weise, wie sich seine Mannschaft im Auswärtsspiel präsentierte, die Worte. Dabei deutete in der ersten halben Stunde der Partie alles auf einen ruhigen Tag hin und auf sichere drei Punkten für die Germanen. Jannik Seitz (16.) und Luca Hankammer (24.) schossen die Gäste nämlich nach starkem Beginn verdient in Front, ehe Metternich aus unerklärlichen Gründen das Fußballspielen komplett einstellte.

„Ich kann es mir auch nicht erklären. Wir haben in der Anfangsphase Ball und Gegner laufen lassen und haben uns dafür auch mit Toren belohnt. Die restlichen gut 60 Minuten haben dann eher einer Klassenfahrt geglichen“, ärgerte sich Sousa maßlos.

Die ABC-Reserve durfte ins Spiel finden und verkürzte mit der ersten nennenswerten Torannäherung durch Aron Seck, der einen Abpraller verwerte (36.). Mit dem Pausenpfiff gelang Daniel Somuah nach einer Ecke sogar der Ausgleich.

Schlüsselszene nach einer Stunde

Metternich schaffte es auch in der zweiten Halbzeit nicht, aus der eigenen Lethargie herauszukommen und geriet zu allem Überfluss erneut durch Somuah, der dieses Mal nach einem langen Einwurf zur Stelle war, mit 2:3 in Rückstand (48.).

Eine der Schlüsselszenen der Begegnung folgte nach etwas mehr als einer Stunde. Der eingewechselte Metternicher Moritz Pies vergab den möglichen Ausgleich, die Hausherren nutzten dafür in der anschließenden Szene durch Seck die Möglichkeit zum 4:2. Spätestens jetzt war der Bann gebrochen.

Max Isgaem erhöhte in der 75. Minute noch auf 5:2 und sicherte seinen Farben somit nach dem 2:1-Sieg gegen Oberzissen vom Dienstagabend den zweiten Dreier in Folge. In der Tabelle bleibt die ABC-Reserve zwar weiterhin auf dem vorletzten Rang, allerdings beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, der am Wochenende durch die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich eingenommen wurde, nur noch drei Punkte.

ABC-Trainerduo Filip Dickebohm und Kourosch Hosseini zeigte sich zufrieden, und Dickebohm sagte: „Wir haben so oft in der Saison über unsere fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor gesprochen, heute waren wir endlich einmal gnadenlos effektiv. Die Mannschaft hat nach dem Rückstand Moral bewiesen und sich ins Spiel zurückgekämpft.“ FC-Coach Sousa ging dagegen hart ins Gericht mit seiner Mannschaft: „Das ist einfach zu wenig und unerklärlich. Wir stellen nach einer halben Stunde defensiv wie offensiv alles ein und geben einen sicheren Sieg aus der Hand.“

Ahrweiler BC II – FC Metternich 5:2 (2:2)

Ahrweiler BC II: Schmidgen – Susa, Adams, Somuah, Metza (65. Ibrahimovic), Slavov (71. Isgaem), Tunc, Seck (77. Schweikert), Bluhm, Götte, Hussein.

FC Metternich: Kemper – Wans, Wagner, Toumpan (75. Simsek), Hankammer, Trieb, Elkebir (58. Felber), Jandric (46. Pies), Abbade, Seitz (58. Brittner), Penk (65. Lohmer).

Schiedsrichter: Pascal Wagener (Wallmenroth).

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 Jannik Seitz (16.), 0:2 Luca Hankammer (24.), 1:2 Aron Seck (36.), 2:2, 3:2 Daniel Somuah (45., 48.), 4:2 Seck (64.), 5:2 Max Isgaem (75.).