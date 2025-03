Ahrweiler II schwebt nach 2:5 weiter in akuter Gefahr

Der Ahrweiler BC II schwebt weiter akut in Abstiegsgefahr, die SG Argenthal schwebt Richtung vorderes Mittelfeld. Das ist das Fazit des 5:2 der Argenthaler bei der Rheinlandliga-Reserve.

Mit einem auf dem Papier deutlichen 5:2 (2:1)-Auswärtssieg endete am Samstagabend die Fußball-Bezirksligapartie zwischen der Reserve des Ahrweiler BC und den Gästen der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach. Obwohl das Ergebnis in seiner Deutlichkeit Bände spricht, herrschte bei der Bewertung des Spielverlaufes Uneinigkeit in beiden Trainerlagern.

Um es gleich vorwegzunehmen, ABC-Coach Filip Dickebohm sah in den Gästen vom Hunsrück den verdienten Sieger, jedoch hätten auch seine Schützlinge gute Chancen gehabt die Partie für sich zu entscheiden: „In der ersten Halbzeit müssen wir drei oder vier Tore schießen, selbst nach dem Seitenwechsel habe ich die klareren Chancen auf unserer Seite gesehen. Argenthal war vor dem Tor und im Vergleich zu uns sehr effektiv, sodass wir ähnlich wie in der Vorwoche gegen Weitersburg erneut mit leeren Händen dastehen.“ Der Spielertrainer der Kombinierten, Simon Peifer, der mit drei Toren zum Matchwinner avancierte, sah den Sieg dagegen kaum in Gefahr: „Die ersten 45 Minuten waren noch relativ ausgeglichen, da Ahrweiler die ein oder andere Konterchance verbuchen konnte, dafür habe ich nach der Pause aber schon einen Klassenunterschied festgestellt.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Hunsrücker

Im Gegensatz zur subjektiven Wahrnehmung der Spielverlaufes, bot die Reihenfolge der Tore keinen Ermessungsspielraum. Den Anfang machte der ABC bereits in Minute sechs. Nach einem Ballgewinn startete Mahdi Hussein einen Sololauf durch mehrere Gegenspieler, um dann mit der „Pike“ das frühe 1:0 zu erzielen. Peifer antwortete in der 22. Minute mit einem direktverwandelten Freistoß aus rund 20 Metern. Da der Ball im Torwarteck einschlug, war Ahrweilers Schlussmann Hakan Bakir nicht ganz unbeteiligt. In der Folgezeit gab es Möglichkeiten hüben wie drüben. Für eher defensivorientierte Hausherren hatten Teodor Slavov oder Maximilian Bluhm die erneute Führung auf dem Fuß, es waren aber die Gäste, die nach einem langen Ball hinter die Kette durch Daniel Römer (35.) noch vor der Pause die Begegnung drehen konnten.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es zunächst eine gewisse Zeit, dann schraubten die Hunsrücker das Ergebnis allerdings binnen elf Minuten auf 5:1. Zwei Tore von Peifer – eins nach feiner Kombination (69.), das andere nach einer Freistoßflanke (78.) – sowie nach einem weiteren ruhenden Ball durch Nico Wilki (80.), sorgten für klare Verhältnisse. Für die abstiegsbedrohten Hausherren betrieb Tobias Binder in der Nachspielzeit lediglich Ergebniskosmetik (90+1.).

Dickebohm: Argenthal andere Hausnummer

Peifer zeigte sich hochzufrieden: „Personell hatten wir sowohl im Laufe der Woche als auch in Person von Leo Wilhelm beim Warmmachen einige Ausfälle zu verkraften. Wir haben aber dennoch gegen einen tiefstehenden Gegner eine abgeklärte Leistung gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Dickebohm meinte: „Nutzen wir unsere Möglichkeiten, dann wäre ein Punktgewinn oder mehr möglich gewesen. Argenthal war spielerisch aber schon eine andere Hausnummer als Weitersburg.“

Ahrweiler BC II – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen 2:5 (1:2)

Ahrweiler II: Bakir – Binder, Susa, Werner, Slavov (62. Isgaem), Pauly (62. Küpper), Seck (46. Karic), Blum, Meztza (68. Gronwald), Götte, Hussein.

Argenthal: Roth – Elz, Wilki, Merg (73. Gellings), Peifer (83. Menk), Lorenz, Römer, Paul, M. Schulzki, Melsheimer, L. Schulzki.