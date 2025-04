Die Fußball-Bezirksligapartie zwischen Spitzenreiter SV Eintracht Mendig und der abstiegsbedrohten Reserve des Ahrweiler BC musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Die Gäste aus Ahrweiler traten nicht an.

Die Wertung der Partie obliegt nun der Spruchkammer, allerdings ist damit zu rechnen, dass das Spiel für die Mendiger Eintracht gewertet wird. Die zweite Mannschaft des ABC, die seit einem personellen Aderlass in der Winterpause und vielen Verletzungen in der Vorbereitung bereits in den vergangenen Wochen auf dem Zahnfleisch gegangen war, bekam für die Begegnung in Mendig keine elf spielfähigen Akteure zusammen. „Dünn war es auch schon in den letzten Spielen, da aber unsere erste Mannschaft ebenfalls am Sonntag mit nur 14 Feldspielern zum Auswärtsspiel nach Morbach gereist ist und wir altersbedingt nur zwei A-Junioren hätten einsetzen dürfen, blieb uns leider keine Wahl“, erklärte ABC-Trainer Filip Dickebohm. Erfreulich für die Vulkanstädter, denen die drei Punkt aller Voraussicht am grünen Tisch erhalten werden, war zudem das Remis des ärgsten Konkurrenten FV Rübenach, der beim SV Untermosel nicht über 1:1-Unentschieden hinausgekommen ist.