5:0 gegen das Schlusslicht Ahrweiler II netzt gegen Maifeld fünfmal ein Jan Müller 01.11.2026, 14:25 Uhr

i Auf und davon: Joel Ley (in Rot) vom Ahrweiler BC II hat seinen Maifeld-Elztaler Gegner ins Leere laufen lassen – die ABC-Reserve gewann die Bezirksligapartie mit 5:0. Martin Gausmann

In der Bezirksliga Mitte feierte Ahrweiler BC II einen 5:0-Triumph über Schlusslicht SG Maifeld-Elztal. Die Gäste verloren nicht nur das Spiel, sondern bleiben weiter torlos. Der ABC zeigt eindrucksvoll seine Offensivstärke.

Pünktlich zu Halloween hat es am Samstagabend im Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve des Ahrweiler BC und Schlusslicht SG Maifeld-Elztal für die einen Süßes und für die anderen Saures gegeben. Während der Tabellenletzte nicht nur sein achtes Spiel in Folge verlor, sondern auch seit 466 Minuten ohne eigenen Treffer ist, belohnte sich die ABC-Reserve für einen disziplinierten Auftritt mit einem 5:0 (2:0)-Kantersieg.







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