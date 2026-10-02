In der Bezirksliga bleibt der ABC II zu Hause ungeschlagen und verbessert sich auf Platz 10. Weitersburg fällt auf Rang 4 zurück. Trainer Volker Schambach: „Wir wissen es einzuordnen.“

Fußball-Bezirksligist Ahrweiler BC II bleibt daheim ungeschlagen: Im Heimspiel gegen den SV Weitersburg gelang ein letztlich ungefährdeter 7:2 (5:2)-Erfolg über einen stark ersatzgeschwächten Gegner.

ABC-Trainer Ricardo Ribeiro war dementsprechend vollauf zufrieden: „Das war die Reaktion, die ich sehen wollte, mit hoher Intensität von Anfang an“, hatte er die 4:6-Niederlage in Liebshausen noch im Hinterkopf.