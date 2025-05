Die bereits vor dem Spiel als Absteiger feststehende Reserve des Ahrweiler BC hat überraschend den Tabellenzweiten FV Rübenach mit 3:2 (0:1) bezwungen und somit den SV Eintracht Mendig vorzeitig zum Meister der Fußball-Bezirksliga Mitte gemacht.

Die Gäste aus Rübenach wollten im dritten Spiel binnen einer Woche Kräfte sparen und rotierten gleich auf mehreren Positionen. Der Plan von FVR-Trainer Benedikt Lauer sollte jedoch nicht aufgehen, wenngleich Lauer von einem kalkulierten Risiko sprach: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Mendig am Wochenende den letzten noch fehlenden Punkt aus eigener Kraft einfahren würde, war fast schon garantiert. Für uns ist es in erster Linie wichtig, dass wir verletzungsfrei und möglichst frisch in die bevorstehende Relegationsrunde gehen können, weshalb wir uns dazu entschieden haben, dem einen oder anderen eine Pause zu geben. Zudem haben es sich die Spieler aus der vermeintlichen zweiten Reihe ganz einfach auch verdient, von Beginn an zu spielen.“

i Ahrweilers Danny Werner (rechts) in Aktion. Martin Gausmann

Die Partie auf dem Kunstrasen neben dem Apollinarisstadion verlief in den ersten 45 Minuten vergleichsweise ereignisarm. Chancen hatten beide Seiten zu verzeichnen, wirkliche Drangphasen gab es aber weder beim ABC noch bei den Gästen. Dass die Seiten trotzdem mit einer Führung der Rübenacher gewechselt wurden, war einer Ecke zu verdanken, die Dennis Burg quasi mit dem Halbzeitpfiff zum 1:0 für Rübenach über die Linie drückte.

Die ABC-Reserve, die dem Favoriten bereits in der ersten Hälfte Paroli bot, drehte die Begegnung nach der Pause jedoch binnen fünf Minuten. Aron Seck nach hohem Ballgewinn (55.) und Maximilian Bluhm per verwandeltem Foulelfmeter (60.) sorgten für die 2:1-Führung.

Rübenacher Aufholjagd ist nicht erfolgreich

Rübenachs Lauer reagierte und versuchte mit einem Vierfach-Wechsel, die drohende Niederlage abzuwenden, allerdings musste Rübenach erst noch das 1:3 durch Finn Götte nach einer Standardsituation hinnehmen (72.). Die Aufholjagd der Gäste hätte dennoch eingeläutet werden können, wenn sich Jason Weber bei seinem Strafstoß nicht selbst angeschossen hätte und dem Treffer dadurch die Gültigkeit versagt wurde (78.). So erzielte der eingewechselte Marvin Geissen in der 83. Minute lediglich den 2:3-Anschlusstreffer.

„Natürlich hätten wir gerne die Niederlage vermieden, jedoch gilt unser gesamter Fokus der anstehenden Relegation. Die Belastungssteuerung nach dem Derby gegen Metternich und dem Nachholspiel gegen Boppard hatte Priorität“, konnte Lauer die Pleite verschmerzen. ABC-Coach Kourosch Hosseini freute sich für sein Team: „Die Spieler haben heute gezeigt, dass man eigentlich den Abstieg hätte vermeiden können. Leider hat uns die in der gesamten Rückrunde angespannte Personalsituation, gepaart mit fehlender Erfahrung, den Klassenerhalt gekostet.“

Ahrweiler BC II – FV Rübenach 3:2 (0:1)

Ahrweiler BC II: Bakir – Susa, Werner (51. Slavov), Galdino, Adams, Pauly (87. Hosseini), Tunc, Seck (70. Schweigert), Sukic, Bluhm, Götte.

FV Rübenach: Gotthardt – Stenz, Freisberg (60. Lauer), Tillmanns, Pitkowski, Ronneburg, Engel (60. Weber), Schenk (60. Smyrek), Burg (75. Geissen), Klöckner, Juranovic (60. Frohn).

Schiedsrichter: Erhan Gümüs (Haiderbach).

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 Dennis Burg (45.), 1:1 Aron Seck (55.), 2:1 Maximilian Bluhm (60., Foulelfmeter), 3:1 Finn Götte (72.), 3:2 Marvin Geissen (83.).

Besonderes Vorkommnis: Rübenachs Jason Weber verschießt Foulelfmeter (78.).