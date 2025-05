Geht bei der Reserve des Ahrweiler BC vielleicht doch noch etwas in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte? Eigentlich war die Mannschaft des Trainerduos Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini nach der Niederlage bei Konkurrent SG Maifeld-Elztal vor rund zwei Wochen so gut wie sicher abgestiegen, ehe die ABC-’Reserve binnen weniger Tage zwei Siege in Folge einfuhr.

„Natürlich wollen wir alles in unserer Macht stehende versuchen, um den Abstieg noch zu vermeiden, aber leider haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand.“

Filip Dickebohm, Trainer des Ahrweiler BC II

Nun könnte der ABC II mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten TuS Rheinböllen am Sonntag (14.45 Uhr) unter Umständen mit dem ersten Nichtabstiegsplatz nach Punkten gleichziehen. ABC-Coach Dickebohm bremst allerdings noch die Erwartungen an ein Wunder: „Vor uns liegen immer noch drei Mannschaften, deren Konstellation deutlich besser ist. Natürlich wollen wir alles in unserer Macht stehende versuchen, um den Abstieg noch zu vermeiden, aber leider haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Sollte Mülheim-Kärlich im direkten Duell gegen Boppard gewinnen, wird es fast unmöglich werden, die SG 2000 noch einzuholen.“

Was nach Pessimismus klingt, soll in erster Linie den Druck von der eigenen Mannschaft nehmen. Bei den letzten beiden Siegen gegen Oberzissen (2:1) und Metternich (5:2) hat Ahrweilers Rheinlandligareserve befreit aufspielen können und so auch die nötigen Ergebnisse eingefahren. In Rheinböllen hat der ABC, im Gegensatz zu den mit 14 Punkten bereits abgestiegenen Hausherren, nun aber deutlich mehr zu verlieren.

Senad Sukic und Julius Pauly sind wieder einsatzbereit

Dickebohm ist dennoch optimistisch, dass sein Team den dritten Sieg in Folge einfahren wird: „Im Hinspiel haben wir uns noch mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte geteilt. Ich denke aber, dass wir stark genug sind, um auswärts zu gewinnen.“ Immerhin weist der weiterhin personell arg gebeutelte Kader zwei Rückkehrer auf. So sind im Vergleich zur Vorwoche in Senad Sukic und Julius Pauly zwei Stammkräfte wieder einsatzbereit.