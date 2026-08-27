In der Bezirksliga Mitte sorgt das Duell der Reserveteams für Spannung. Überraschungen sind in Mülheim-Kärlich programmiert, während Ahrweiler auf wichtige Spieler verzichten muss.
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Unter den 16 Vertretern der Fußball-Bezirksliga Mitte tummeln sich insgesamt vier Reserveteams. Zwei davon, die SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der Ahrweiler BC II, treffen am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Mülheimer Kunstrasen aufeinander. Während die Hausherren seit mehr als einem Jahrzehnt in der Bezirksliga beheimatet sind, ist die Oberligavertretung aus der Kurstadt nach ihrer A-Klassen-Meisterschaft wieder zurück im überkreislichen ...