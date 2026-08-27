Voller Kader und Personalnot Ahrweiler fährt zum Duell der Reserveteams nach Mülheim Jan Müller 27.08.2026, 13:38 Uhr

i Trainer Ricardo Ribeiro muss sich für das Spiel bei der SG Mülheim-Kärlich II einiges einfallen lassen, denn bei seinem Team, dem Ahrweiler BC II, fehlen einige Spieler. Martin Gausmann

In der Bezirksliga Mitte sorgt das Duell der Reserveteams für Spannung. Überraschungen sind in Mülheim-Kärlich programmiert, während Ahrweiler auf wichtige Spieler verzichten muss.

Unter den 16 Vertretern der Fußball-Bezirksliga Mitte tummeln sich insgesamt vier Reserveteams. Zwei davon, die SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der Ahrweiler BC II, treffen am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Mülheimer Kunstrasen aufeinander. Während die Hausherren seit mehr als einem Jahrzehnt in der Bezirksliga beheimatet sind, ist die Oberligavertretung aus der Kurstadt nach ihrer A-Klassen-Meisterschaft wieder zurück im überkreislichen ...







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