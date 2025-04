Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der TuS Oberwinter den SV Oberzissen auf der Bandorfer Höhe im mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell der Fußball-Bezirksliga Mitte.

Gastgeber Oberwinter kann nach dem 2:1-Auswärtssieg beim Ahrweiler BC II entspannt ins Heimspiel gehen, denn der TuS hat nun zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang und kann für eine weitere Bezirksligasaison planen.

Cornel Hirt: Ein paar Punkte brauchen wir noch

Noch besser stehen die Oberzissener da. Im Jahr 2025 gab es für den SVO noch keine Niederlage. Mit nunmehr 35 Punkten auf der Habenseite ist die Klasse praktisch gesichert. TuS-Trainer Cornel Hirt wird aber nicht müde, zu warnen: „Ein paar Punkte brauchen wir noch. Mülheim-Kärlich II traue ich durchaus noch fünf Siege zu.“

Das wären dann in der Summe 32 Zähler für die Mülheimer Reserve, ein Oberwinterer Sieg reicht dann in dieser Rechnung aus. Gegen Oberzissen sieht Hirt seine Elf eher in der Außenseiterrolle: „Individuell ist Oberzissen schon etwas besser besetzt. Gerade in vorderster Reihe haben sie richtig viel Qualität. Wir müssen es über eine kompakte Mannschaftsleistung lösen.“

Das Hinspiel gewann Oberzissen mit 2:1

Beim 5:1-Heimsieg der Oberzissener vor Wochenfrist gegen den SSV Boppard war Hirt Zaungast. Die Leistung des SVO lobt Hirt: „Sie waren auf die Platzverhältnisse gut eingestellt und haben spielerisch auch voll überzeugt.“ Im Hinspiel hatte Oberzissen erstmals seit langer Zeit gegen die Oberwinterer am Ende die Oberhand beim 2:1. Zuvor blieb der TuS in sieben Aufeinandertreffen ungeschlagen.

Personell wird es bei den Gastgebern keine Veränderungen geben. Lediglich eine Veränderung hinsichtlich der nächsten Spielzeit. Tom Stein wird dem TuS berufsbedingt nicht erhalten bleiben. „Für den Verein sicherlich ein herber Verlust. Spieler seiner Qualität und Zuverlässigkeit kann man nicht genug haben“, sagt Hirt.

SVO hätte das Spiel gern verlegt

Derweil ist die Stimmung beim SV Oberzissen trotz der guten Ausgangslage des Klubs etwas getrübt. Denn Oberzissen hatte Oberwinter schon vor langer Zeit um Spielverlegung gebeten, aber der TuS wollte das partout nicht. „Wir haben mehrfach mit Oberwinter gesprochen und darum gebeten, die Begegnung auf einen anderen Tag zu legen. Sowohl meine Spieler als auch ich hätten den Ostersonntag lieber im Kreise unserer Familien anstatt mit meinem Trainerkollegen Cornel Hirt und dessen Mannschaft verbracht. Dass man von Oberwinterer Seite, bei denen es ebenfalls um nichts mehr geht, diesem Antrag nicht zugestimmt hat, ist für uns unverständlich“, ärgert sich Oberzissens Trainer Eike Mund.

Neben der Kritik am Gegner will Mund aber auch dem Verband einen Denkanstoß für die Zukunft mitgeben: „Die Kreisligen pausieren über Ostern, und die Rheinlandliga ist komplett auf Samstag angesetzt. Es wäre schön, wenn das in der kommenden Saison auch in der Bezirksliga so gehandhabt wird.“

Oberzissen will Serie ausbauen

Bei allem Ärger über die Ansetzung will der SVO am Sonntag auswärts seine Serie von mittlerweile sieben Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen. Dafür steht Mund der gesamte Kader zur Verfügung. Mit Eric Naumann und Rolf Krupp werden sogar zwei Akteure der zweiten Mannschaft die bereits gut gefüllte Bank weiter ausfüllen.