SG gastiert in Urbar Abstiegskandidat Westum muss beim Schlusslicht siegen Daniel Fischer 07.04.2026, 14:23 Uhr

i Im Abstiegskampf ist für Tizian Karaschewitz (am Ball) und die SG Westum/Löhndorf voller Körpereinsatz gegen Schlusslicht Urbar von Nöten, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die SG Westum/Löhndorf befindet sich derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz in der Bezirksliga Mitte. Wenn noch etwas Richtung Klassenverbleib gehen soll, müssen am Donnerstag drei Punkte bei Liga-Schlusslicht Urbar her.

Bereits am Donnerstagabend (20 Uhr) gastiert die SG Westum/Löhndorf im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte bei Schlusslicht FC Urbar. Nach dem ersten Sieg des Kalenderjahres in der Vorwoche sollen nun endlich die ersten Auswärtszähler überhaupt folgen.







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