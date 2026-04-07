Die SG Westum/Löhndorf befindet sich derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz in der Bezirksliga Mitte. Wenn noch etwas Richtung Klassenverbleib gehen soll, müssen am Donnerstag drei Punkte bei Liga-Schlusslicht Urbar her.
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Bereits am Donnerstagabend (20 Uhr) gastiert die SG Westum/Löhndorf im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte bei Schlusslicht FC Urbar. Nach dem ersten Sieg des Kalenderjahres in der Vorwoche sollen nun endlich die ersten Auswärtszähler überhaupt folgen.