SG Viertäler Oberwesel Abstieg perfekt nach Abfuhr beim TuS Ahbach Michael Bongard 19.04.2026, 10:53 Uhr

i Die SG Viertäler Oberwesel um Trainer Rafael Sousa (links) steht nach dem 25. Spieltag (von 30) bereits als Absteiger aus der Bezirksliga Mitte fest. Es geht nach nur einem Jahr wieder runter in die A-Klasse - und ab Sommer in eine Spielgemeinschaft mit B-Klässler SG Niederburg. hjs-Foto. hjs-foto

Nach dem FC Urbar steht die SG Viertäler Oberwesel als zweiter Absteiger aus der Bezirksliga Mitte fest. Westum und Oberwinter dürfte dem Duo bei großem Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang zwölf und Mülheim-Kärlich II bald folgen.

Nach nur einer Saison muss Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder den Rücken kehren: Die SGVO verlor mit 0:5 (0:3) beim TuS Ahbach und steht nach dem 25. Spieltag (von 30) bereits vorzeitig als Absteiger fest.Schlusslicht FC Urbar hatte das Schicksal schon vor einer Woche ereilt.







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