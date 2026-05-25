Im emotionalen Bezirksliga-Derby siegt Westum 2:1 gegen Oberwinter. Abschiede prägen das Spiel, während der Abstieg feststeht. Überraschungen und Neuanfänge zeichnen die Zukunft beider Teams.
Lesezeit 2 Minuten
Der Abstieg des TuS Oberwinter und der SG Westum/Löhndorf aus der Fußball-Bezirksliga Mitte, der stand bereits mehrere Wochen fest. Das direkte Aufeinandertreffen am letzten Spieltag war dementsprechend dadurch geprägt. Im Derby stand nicht mehr die letzte sportliche Konsequenz im Vordergrund, viel mehr richteten sich die Blicke nach vorn.