Umbruch steht bevor Absteiger Westum verabschiedet nach Sieg das halbe Team Lutz Klattenberg 25.05.2026, 13:20 Uhr

i Oberwinters Niklas Schreiber (weißes Trikot) und Merlin Erens (blau) im Kopfballduell. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im emotionalen Bezirksliga-Derby siegt Westum 2:1 gegen Oberwinter. Abschiede prägen das Spiel, während der Abstieg feststeht. Überraschungen und Neuanfänge zeichnen die Zukunft beider Teams.

Der Abstieg des TuS Oberwinter und der SG Westum/Löhndorf aus der Fußball-Bezirksliga Mitte, der stand bereits mehrere Wochen fest. Das direkte Aufeinandertreffen am letzten Spieltag war dementsprechend dadurch geprägt. Im Derby stand nicht mehr die letzte sportliche Konsequenz im Vordergrund, viel mehr richteten sich die Blicke nach vorn.







Artikel teilen

Artikel teilen