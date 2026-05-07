Vier Spiele, drei Siege Absteiger Urbar will weiter mit Spielfreude punkten Lutz Klattenberg 07.05.2026, 10:56 Uhr

i Urbars Kapitän Rinor Berbatovci (am Ball, rotes Trikot) köpft den Ball im Spiel gegen Oberwesel aus der Gefahrenzone. Gegen den FCEK II wird er allerdings privat verhindert sein. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

In der Bezirksliga Mitte sorgt der FC Urbar trotz Abstieg für Aufsehen. Drei Siege in vier Spielen und ein 6:0-Erfolg zeigen ihr Potenzial. Nun wartet die starke Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach.

Der Abstieg des FC Urbar aus der Fußball-Bezirksliga Mitte steht bereits länger fest, doch die Elf von Trainer Patrick Höger zeigte zuletzt ein durchaus bezirksligareifes Leistungsvermögen. Drei der letzten vier Partien wurden siegreich gestaltet und daran will der und FCU auch am Freitagabend (20 Uhr) beim FC Emmelhausen-Karbach II anknüpfen.







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