Der Meister kommt ins Augst-Stadion. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit. Die Partie gegen den SV Untermosel ist auch das letzte Heimspiel, in dem Spielertrainer Robin Reifenberg vor heimischer Kulisse für die SG Augst Eitelborn aufläuft.
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In der Hinrunde geriet die SG Augst Eitelborn in Kobern-Gondorf schon Mitte der ersten Halbzeit in Unterzahl, lieferte dem Gegner dennoch einen Kampf auf Augenhöhe und musste sich am Ende nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Aus heutiger Sicht zeigt das, wie gut der Aufsteiger aus den Augst-Gemeinden schon da in der Bezirksliga Mitte angekommen war.