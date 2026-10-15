Beide rechnen sich etwas aus ABC-Reserve setzt gegen Rübenach auf den Heimvorteil Lutz Klattenberg, Jan Müller 15.10.2026, 11:48 Uhr

i Der Ahrweiler BC II hat seinen Kapitän Finn Götte (vorn am Ball) zuletzt schmerzlich vermisst, gegen Rübenach steht er wieder im Aufgebot. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ahrweiler BC II ist zu Hause noch ungeschlagen und trifft auf den Tabellenzweiten Rübenach. Kann der junge ABC-Kader für eine Überraschung in diesem Duell sorgen?

Die Reserve des Ahrweiler BC eröffnet am Samstagabend (18 Uhr) den elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte und begrüßt dabei den Tabellenzweiten FV Rheingold Rübenach auf dem heimischen Kunstrasen am Apollinarisstadion. Trotz der klaren Rollenverteilung zugunsten der Koblenzer gibt es aber auch einige Hinweise, die darauf deuten, dass der ABC eine reelle Chance auf ein Erfolgserlebnis hat.







Artikel teilen

Artikel teilen