Ahrweiler BC II ist zu Hause noch ungeschlagen und trifft auf den Tabellenzweiten Rübenach. Kann der junge ABC-Kader für eine Überraschung in diesem Duell sorgen?
Lesezeit 3 Minuten
Die Reserve des Ahrweiler BC eröffnet am Samstagabend (18 Uhr) den elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte und begrüßt dabei den Tabellenzweiten FV Rheingold Rübenach auf dem heimischen Kunstrasen am Apollinarisstadion. Trotz der klaren Rollenverteilung zugunsten der Koblenzer gibt es aber auch einige Hinweise, die darauf deuten, dass der ABC eine reelle Chance auf ein Erfolgserlebnis hat.