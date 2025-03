ABC II: Schlechteste Vorbereitung vor Weitersburg-Start

Die Reserve des Ahrweiler BC eröffnet das Pflichtspieljahr mit einem Auswärtsspiel in der Bezirksliga Mitte. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) startet das Team von Trainerduo Kourosch Hosseini und Filip Dickebohm beim Tabellensechsten SV Weitersburg in die Mission Klassenerhalt.

Dass dieses Unterfangen derzeit einer Mammutaufgabe gleicht mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge, liegt an der prekären personellen Situation der Doppelstädter. Dickebohm bringt die aktuelle Lage auf den Punkt: „Das war die schwierigste und vor allem schlechteste Vorbereitung, die ich als Trainer oder Spieler jemals mitgemacht habe. Dabei mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf, allerdings wirbeln Krankheiten, Verletzungen und auch einige Winterabgänge uns ganz schön durcheinander. Wir hatten selten eine Trainingsbeteiligung im zweistelligen Bereich. Deshalb konnten wir auch seit Anfang Februar kein Testspiel mehr bestreiten.“

Zwei Kreuzbandrisse und fünf Abgänge

Die Liste der Verletzten oder nicht mehr zur Verfügung stehenden Spielern ist scheinbar unendlich. So fallen Führungsspieler Sebastian Sonntag und Luis Pörzgen mit Kreuzbandrissen aus und Mahdi Hussein mindestens bis zum Saisonende aus. Neben weiteren Verletzungen, haben aber auch gleich fünf Spieler den Verein im Winter verlassen. Der wohl schwerwiegendste Abgang ist der vom bisherigen Toptorjäger Max Böhme (9 Treffer). Neu im Team sind Pascal Kozauer (SG St. Katharinen/Vettelschoß), Faris Mohamed-Mezian (1. FC Hardtberg) und Daniel Somuah, der immerhin eine erstaunliche Vita mit über 160 Regionalligaspielen vorweisen kann.

Aufgrund der dennoch mehr als angespannten Personallage, sieht Dickebohm sein Team gegen Weitersburg nicht unter Druck: „Wir können eigentlich nur positiv überraschen und werden versuchen, mit dem vorhanden Spielermaterial so lange wie möglich dagegenzuhalten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich unsere Situation schnellstmöglich verbessern muss, sonst wird es mit dem Klassenerhalt sehr schwer werden.“