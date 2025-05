Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Ahrweiler BC II und dem SV Oberzissen sind zwei Serien zu Ende gegangen. Während sich der SVO nach neun Partien ohne Niederlage im Derby geschlagen geben musste, war der 2:1 (1:0)-Erfolg der erste Punktgewinn der ABC-Reserve seit der Winterpause.

Dabei spielte den Hausherren in die Karten, dass in Luca Marx, Ümit Kuzu und Maximilian Fichtl drei Stammkräfte aus dem Kader der ersten Mannschaft aushalfen. Oberzissens Trainer Eike Mund rotierte hingegen, aufgrund der englischen Woche und dem sicheren Klassenverbleib, auf einigen Positionen.

ABC-Reserve erwischt den besseren Start

Den besseren Start in die Begegnung erwischten die Hausherren, die nach einem vermeintlichen Foul an Julius Pauly bereits in der dritten Minute einen Elfmeterpfiff forderten. Der erste aussichtsreiche Torabschluss folgte vier Minuten später ebenfalls durch Pauly, ehe Valentino Klaes in der zehnten Minute die erste Torannäherung für die Gäste verzeichnete.

Es war aber die ABC-Reserve, die in der ersten Hälfte klar den Ton angab und nach 29 Minuten verdient in Führung ging. Ein langer Ball von Finn Götte auf Fichtl schloss dieser mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0 ab. Gästecoach Mund reagierte in der Halbzeit und brachte mit Tim Esten und Jannik Schneider zwei seiner etatmäßigen Offensivkräfte in die Partie, wodurch sich die Spielanteile mehr und mehr verteilten. Auf der einen Seite verpasste Marx im Duell mit SVO-Schlussmann Felix Hürter das mögliche 2:0, für die Gäste hatten Esten (70.) und Klaes (74.) den Ausgleich auf dem Fuß.

Jonas Adams erhöht auf 2:0

Nachdem sich wenige Augenblicke später Danny Werner über die linke Seite durchsetzte, fand seine Hereingabe in Jonas Adams, der nur noch einschieben musste, einen dankbaren Abnehmer: 2:0 für Ahrweiler. Der SVO gab sich noch nicht geschlagen, aber mehr als der 1:2-Anschlusstreffer durch Aaron Seiwert (88.) sollte der Mund-Elf aber nicht mehr gelingen.

Oberzissens Trainer nahm die Niederlage größtenteils gelassen hin und sagte: „Nach neun Spielen ohne Niederlage muss man der Mannschaft eine solche Leistung auch mal zugestehen, zumal der ABC ordentlich verstärkt ins Rennen ging. Mit dem Auftreten in der ersten Halbzeit war ich allerdings nicht ganz einverstanden.“ Ahrweilers Trainer Filip Dickebohm sah sein Team in einem entscheidenden Punkt deutlichen verbessert: „Wir haben heute einfach mal keine individuellen Fehler gemacht. So kann man dann auch die Spiele gewinnen.“

Ahrweiler BC II – SV Oberzissen 2:1 (1:0)

Ahrweiler BC II: Bakir – Susa (83. Slavov), Werner, Galdino (58. Adams), Fichtl, Kuzu, Pauly (66. Ibrahimovic), Marx (72. Tunc), Sukic, Bluhm (90+2. Schweigert), Götte.

SV Oberzissen: Hürter – Welter, Jo. Schneider, Schöning, Seiwert, Madanoglu, Baltes, To. Arenz (46. Ja. Schneider), Singh (84. Bombach), Ti. Baltes (46. Esten), Klaes (75. Müller).

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Maximilian Fichtl (29.), 2:0 Jonas Adams (76.), 2:1 Aaron Seiwert (88.).