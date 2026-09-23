Unmut bei Akkaya und BSC Abbruch in Neuwied: Güls rechnet mit drei Punkten Emily Klinkner 23.09.2026, 11:42 Uhr

i Cihan Akkaya, der Trainer des BSC Güls, ist immer noch verwundert über den Spielabbruch beim Spiel in Neuwied. Christian Kiefer

Nach dem Spielabbruch in Neuwied spricht der Gülser Trainer Cihan Akkaya. Die Entscheidung kann er nicht nachvollziehen. Aber auch Akkay sah eine hitzige Partie.

In der vergangenen Woche wurde die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem HSV Neuwied und dem BSC Güls in der 85. Minute abgebrochen, nachdem es zuvor die Anwendung des DFB-Stopp-Konzepts benötigt hatte. BSC-Trainer Cihan Akkaya, der mit seiner Mannschaft 3:1 führte, verstand diese Entscheidung nur schwer: „Ich akzeptiere diese Entscheidung, aber nachvollziehen kann ich es nicht.







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