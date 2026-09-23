Nach dem Spielabbruch in Neuwied spricht der Gülser Trainer Cihan Akkaya. Die Entscheidung kann er nicht nachvollziehen. Aber auch Akkay sah eine hitzige Partie.
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In der vergangenen Woche wurde die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem HSV Neuwied und dem BSC Güls in der 85. Minute abgebrochen, nachdem es zuvor die Anwendung des DFB-Stopp-Konzepts benötigt hatte. BSC-Trainer Cihan Akkaya, der mit seiner Mannschaft 3:1 führte, verstand diese Entscheidung nur schwer: „Ich akzeptiere diese Entscheidung, aber nachvollziehen kann ich es nicht.