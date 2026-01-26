Erster Test erfolgreich absolviert: Bezirksligist SG Mörschbach gewann in Simmern hoch gegen Südwest-Landesligist SV Winterbach – auch wenn es am Abend vorher etwas später ins Bett ging.
Der Fußball-Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung klar gewonnen: Auf dem Simmerner Kunstrasen schlugen die Mörschbacher den Südwest-Landesligisten SV Winterbach mit 5:1 (1:0). Vor einer Woche hatten die Winterbacher beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg mit 1:3 verloren.