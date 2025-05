Fußball-Bezirksligist TSV Emmelshausen hat sein letztes Saisonheimspiel mit 4:2 gewonnen: Gegen den Tabellenfünften FC Metternich legten die Vorderhunsrücker einen Blitzstart hin und führten schon mit 3:0 nach nur zwölf (!) Minuten. Die Gäste verschliefen die Anfangsphase komplett, verkürzten durch Fabien Fries zwar noch zweimal, aber letztlich blieb der TSV-Heimerfolg ungefährdet.

Den Klassenerhalt hatte der TSV schon vor der Partie sicher, denn die feststehenden Absteiger sammelten in ihren vergangenen Spielen deutlich zu wenige Punkte, um die Vorderhunsrücker noch einholen zu können. Dennoch war der Siegeswille der Einheimischen von Beginn an unverkennbar, sie setzten die Gäste schon in den ersten Minuten enorm unter Druck. Prompt erzwang der TSV ein Missverständnis in der FC-Abwehr, sodass der aufmerksame Mohamad Alhaj leicht zur 1:0-Führung einschieben konnte (5.).

Peters trifft erst und bereitet dann vor

Vier Minuten danach zeigte Schiedsrichter nach einem Zweikampf zwischen FC-Abwehrspieler Nils Vogt, früher beim TuS Rheinböllen, und Alhaj auf den Elfmeterpunkt. Vogt beteuerte vehement seine Unschuld und in der Tat war es ein durchaus umstrittener Strafstoß. Routinier Eric Peters sich nicht beirren und verdoppelte mit seinem präzisen Schuss zum 2:0.

Schon wenig später präsentierte sich Peters dann als starker Vorlagengeber und passte exakt auf TSV-Akteur Tom Schmitt, der aus kurzer Distanz das 3:0 markierte (12.). Nach einer Viertelstunde sammelten sich die Gäste und kamen erstmals vor das TSV-Tor. Und nach weiteren sechs Minuten durfte Metternich erstmals jubeln: Einen direkten Freistoß an der Strafraumgrenze zirkelte Linksfuß Fries perfekt zum 3:1-Anschluss in den Torwinkel.

i Elfmetertor zum 2:0 durch Routinier Eric Peters, der im Winter aus der Karbacher Reserve zum TSV gewechselt war, um die Bezirksliga zu halten. Das gelang, im Sommer wird Peters aber die Schuhe an den Nagel hängen. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Den alten Abstand stellten die Gastgeber aber noch vor der Pause wieder her, als TSV-Youngster Jonas Wunderlich eine Schmitt-Flanke optimal zum 4:1 verwertete (38.). Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer dann eine ausgeglichene Partie mit einem späten Gästetreffer per Elfmeter, den es nicht hätte geben dürfen, weil das Foulspiel klar außerhalb des Strafraums war. Fries verwandelte eiskalt.

TSV-Coach Uli Feldheiser war überglücklich: „Unsere ersten 15 Minuten waren einfach klasse. Wir sind gut angelaufen, haben gut gepresst und alle drei Tore gut rausgespielt. Am Ende gab es dann Emotionen pur, als bei den Auswechslungen von Eric Peters, Simon Scheid und Jonas Bersch zum Abschied mit großem Applaus gewürdigt wurden.“ Peters und Bersch hängen die Schuhe an den Nagel, Scheid wechselt bekanntlich zum TuS Mayen.

„Mit einer 0:3-Hypothek ist es schwer, so ein Spiel zu drehen. In den ersten Minuten waren wir noch in der Kabine und die Abwehr war schlecht.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

FC-Trainer Leonardo de Sousa bilanzierte: „Mit einer 0:3-Hypothek ist es schwer, so ein Spiel zu drehen. In den ersten Minuten waren wir noch in der Kabine und die Abwehr war schlecht. Dennoch mache ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf, denn wir haben einfach auch viel durchgewechselt. Nach dem 3:1 waren wir am Drücker, aber haben uns mit einem langen Ball den Stecker ziehen lassen.“

TSV Emmelshausen – FC Metternich 4:2 (3:1)

Emmelshausen: Ackermann – Bürü, Adu, Peters (67. Lips), Scheid (76. Ben Amor), Alhaj, Kasper, Braun (57. An. Adjibabi), Bersch (81. C. Reuter), Wunderlich (57. F. Reuter), Schmitt.

Metternich: Grube – Wagner (53. Toumpan), Felber, Fries, Trieb, Elkebir (14. Hankammer), Brittner, Lohmer (62. Pies), Abbade (76. Simsek), Seitz, Vogt (67. Kimmel).

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Alhaj (5.), 2:0 Peters (9., Foulelfmeter), 3:0 Schmitt(12.), 3:1 Fries (21.), 4:1 Wunderlich (38.), 4:2 Fries (88., Foulelfmeter).