Mehrere Monate hat die SG Maifeld-Elztal in der Fußball-Bezirksliga Mitte für die ersten beiden Saisonsiege benötigt. Ganze vier Tage nun für zwei weitere. Auf der heimischen Alm gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Fischer nach dem 3:1 bei Anadolu Koblenz nun das Kellerduell gegen den glücklosen Ahrweiler BC II mit 2:1 (2:0).

Kourosh Hosseini, Trainer der Rheinlandliga-Reserve des ABC, verzweifelte: „So typisch für unsere Saison. Wir sind 85 Minuten wirklich besser, stehen aber am Ende mit leeren Händen da.“ Zwei frühe Schnitzer in der Abwehrzentrale brachte Ahrweiler auf der Alm auf die Verliererstraße. Matthias Thelen eroberte in Höhe des Sechzehners einen Ball in der dritten Minute, schloss aus der Drehung ab und traf perfekt ins Toreck. Nur eine Minute später setzte sich Jonas Hemgesberg über außen durch, drang in den Strafraum ein und traf flach ins lange Eck – 2:0 für Maifeld-Elztal.

„Hätten wir am Mittwoch das Spiel gegen Anadolu nicht gewonnen, wäre uns dieser Start vermutlich nicht gelungen. Diese Tore macht man nur, wenn man auch etwas Selbstvertrauen mitbringt.“

Daniel Fischer, Trainer der SG Maifeld-Elztal

„Hätten wir am Mittwoch das Spiel gegen Anadolu nicht gewonnen, wäre uns dieser Start vermutlich nicht gelungen. Diese Tore macht man nur, wenn man auch etwas Selbstvertrauen mitbringt“, meinte Fischer. Die frühe Führung tat den Gastgebern aber anschließend nicht wirklich gut. „Wir haben danach weniger Intensität auf den Platz gebracht“, erkannte auch Fischer.

Der ABC hatte in der Folge mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Die Beste durch Tedor Slavov kurz vor dem Seitenwechsel. Aus fünf Metern ging der Schuss des ABC-Angreifers aber zwei Meter über die Latte.

Julius Pauly sorgt für ABC-Anschlusstreffer

Nach der Pause ging es munter hin und her. Nico Steinbach hatte die Gelegenheit, zu erhöhen, aber er scheiterte. Kurz danach gelang dem ABC der Anschlusstreffer. Über die starke rechte Seite setzte sich Muris Susa durch und flankte nach innen, wo Julius Pauly mustergültig einköpfte (57.).

Die Gäste lösten nund die Dreierkette auf, schafften Überzahl auf den Flanken und damit noch mehr Übergewicht, doch der Abschluss blieb unzureichend. Auch in Überzahl, nachdem Maifelds Julian Birnstock in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Nach einem Handspiel im ersten Durchgang und einem klaren Foul gab es dabei keinerlei Diskussionen.

„Wieder eine unnötige Niederlage. Wir sind trotz Überlegenheit einfach nicht effektiv genug. Was man uns zugutehalten kann, ist, dass wir nach den zwei frühen Gegentoren eine starke Reaktion zeigen und nicht auseinanderfallen.“

Ahrweilers Trainer Kourosh Hosseini

„So ein bisschen haben wir uns das Zittern um den Sieg selbst eingebrockt, auch mit dem Platzverweis. Auf der anderen Seite war es auch eine Kraftfrage nach dem Mittwochspiel“, sagte Fischer. Der ABC mühte sich und hatte die beste Ausgleichschance durch einen Freistoß an die Latte von Slavov aus 30 Meter Distanz.

„Zwei Siege in dieser Situation zu holen, das gebührt Respekt. Fußballerisch war es sicherlich nicht so gut, aber Einsatz und Kampf haben gestimmt“, befand Fischer. Hosseini haderte: „Wieder eine unnötige Niederlage. Wir sind trotz Überlegenheit einfach nicht effektiv genug. Was man uns zugutehalten kann, ist, dass wir nach den zwei frühen Gegentoren eine starke Reaktion zeigen und nicht auseinanderfallen.“

SG Maifeld-Elztal – Ahrweiler BC II 2:1 (2:0)

SG Maifeld-Elztal: Geisler – Idczak, Fasel, Meißner, Birnstock, Weidle (90.+1 Ektilah), Steinbach (67. Düllberg), Thelen (59. Lohn), L. Gersabeck (78. Steffens), Hemgesberg (90.+5 Funk), Max.

Ahrweiler BC II: Bakir – Susa, Pauly (64. Adams), Könez, Sukic, Götte (74. Ibrahimovic), Galdino, Schweigert, Tunc, Slavov, Bluhm.

Schiedsrichter: Leo Glabach (Saffig).

Zuschauer: 50.

Tore: 1:0 Matthias Thelen (3.), 2:0 Jonas Hemgesberg (4.), 2:1 Julius Pauly (57.).