Peifer trifft wieder ganz spät 2:1 auf der Alm: Argenthaler landen ersten Auswärtssieg 17.11.2024, 00:00 Uhr

i Argenthals Spielertrainer Simon Peifer avancierte auch beim 2:1-Sieg bei Maifeld-Elztal spät zum Matchwinner. Sebastian Volkweis

„Auswärtsbilanz wie ein Absteiger“ titelte unsere Zeitung vor dem Auswärtsspiel der SG Argenthal bei der SG Maifeld-Elztal. Die miese Ausbeute in der Fremde konnten die Argenthaler verbessern. Wieder war Spielertrainer Simon Peifer der Matchwinner.

Am letzten Hinrundenspieltag hat die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen den ersten Auswärtssieg gelandet: Der Fußball-Bezirksligist gewann auf der Alm in Gering-Kollig mit 2:1 (1:0) beim neuen Schlusslicht SG Maifeld-Elztal. Argenthal beendet die Hinrunde mit 23 Punkten aus 15 Spielen in der oberen Tabellenhälfte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen