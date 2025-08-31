Am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte verlor die SG Viertäler Oberwesel gegen den favorisierten SV Untermosel Kobern-Gondorf mit 1:2 (0:1) und verharrt damit in der unteren Tabellenregion auf dem 14. Platz mit zwei Punkten. Die Gäste von der Mosel, die bereits letzte Saison als formidable Überraschungs-Mannschaft auf sich aufmerksam machten und Dritter wurden, stehen als Vierter mit neun Zählern wiederum weit oben im Tableau. „Wir haben besonders in der ersten Hälfte einen Super-Fußball gespielt“, jubilierte Stefan Ostkamp vom Untermosel Trainer-Duo mit Tobias Wirtz (früher unter anderem in Karbach und Emmelshausen als Spieler): „Es ist ein hochverdienter Auswärtssieg.“

Vor 150 Zuschauern im Rhinelanderstadion begann die Partie unterhalb der Schönburg zunächst kämpferisch, aber dann übernahmen die ganz in Rot gekleideten Gäste die Hierarchie. Spielbestimmend mit gefälligen und präzisen Kombinationen nutzte der SV die gesamte Rasenfläche und ging wie selbstverständlich in der elften Minute durch einen Schuss halbhoch ins linke Toreck durch Philip Brunner auch in Führung. „Eine schlimme erste Hälfte“, meinte SG-Coach Rafael Sousa, „und dann fangen wir uns noch ein Elfmeter-Tor nach der Pause.“ So geschehen in der 58. Minute nach einem Foul an Carsten Dötsch. Den fälligen Strafstoß verwandelte Amir Rastelica mit seinem dritten Saisontreffer, bei dem er dem überragenden SG-Keeper Leonit Ademaj, der in die linke Ecke abtauchte, rechts plaziert treffend keine Chance ließ.

Überraschender Anschluss ärgert Ostkamp

Ademaj war Spieler des Tages: Erst hielt er einen Schuss von Dötsch aus 15 Metern Entfernung, der sich der linken oberen Ecke annäherte überragend. Dann noch einen Versuch von Mavin Richard, der die linke untere Torecke zielsicher anvisierte. „Großes Kompliment“, meinte Ostkamp zu der Leistung des erst 17-Jährigen. „Unser Torwart war gut“, sagte nüchtern Sousa nicht ganz ohne Stolz. Als die starken Gäste Mitte der zweiten Hälfte weiterhin Chancenwucher betrieben, fiel der überraschende Anschlusstreffer durch Julian Stüber (72.), der einen Flachschuss aus rechter Position in die lange linke Ecke setzte. „Wir haben es wieder versäumt, den Deckel draufzumachen. Die waren doch völlig überfordert mit uns“, ärgerte sich Ostkamp im Nachgang doch ein wenig: „Wir haben zu viele Chancen liegen lassen.“

Oberwesel ist als Wieder-Aufsteiger mit dem bescheidenen Saisonziel „Klassenerhalt“ in die Spielrunde gegangen, was realistisch erscheint. Kobern priorisiert die Weiterentwicklung des Teams im Laufe der Spielzeit 2025/26, wohlwollend, dass man sich – wie letzte Saison – lange Zeit im Bereich der Aufstiegsplätze positioniert. Mit der Leistung vom Sonntag in Oberwesel und dem Fußball, den die Gäste früh in der Saison spielen, dürfte das auch gelingen, wenngleich Ostkamp da noch zögerlich reagiert: „Wir werden sehen, was drin ist.“ Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht für Oberwesel im Rhinelanderstadion das Pokalspiel gegen Rheinlandligist Mülheim-Kärlich an.

SG Viertäler Oberwesel – SV Untermosel Kobern-Gondorf 1:2 (0:1)

Oberwesel: Adernaj – J. Stüber, Gellings, Hammen, Mitchard, Kriewel, Tumko, Dietel (46. Malchus, 82. Aquila), T. Jäckel (74. Walkling), Bast (70. Sousa), Musa (58. C. Jäckel).

Untermosel: Jung – Herold, Brücken, Schneider, Richard, C. Dötsch, Brunner (68. Höfer), Perscheid (90. S.Dötsch), Rastelica (68. Kaluza), Alijaj, Männchen.

Schiedsrichter: Maik Jakima (VfL Oberbieber).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Brunner (11)., 0:2 Rastelica (58., Foulelfmeter), 1:2 J. Stüber (72.).