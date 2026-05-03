In der Fußball-Bezirksliga Mitte unterliegt Westum/Löhndorf dem HSV Neuwied 1:2. Trotz des Abstiegs zeigt Westum Moral, während Neuwied wichtige Punkte im Kampf um die 40er-Marke sammelt.
Lesezeit 2 Minuten
Was sich in den vergangenen Wochen angebahnt hatte, ist nun Gewissheit: Die SG Westum/Löhndorf muss nach dem direkten Wiederaufstieg im Vorjahr schon wieder zurück in die A-Klasse. Auf heimischem Terrain unterlag die Mannschaft vom zum Saisonende scheidenden Trainer Tomas Lopez das Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte verdient dem HSV Neuwied mit 1:2 (0:1).