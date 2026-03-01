Der TuS Oberwinter hat sich im ersten Spiel des Jahres recht tapfer geschlagen, musste am Ende aber den SV Weitersburg doch deutlich ziehen lassen. Dennoch gibt dem TuS das 0:5 Hoffnung.
Lesezeit 2 Minuten
Am Ende gestaltete sich der Jahresauftakt in der Fußball-Bezirskliga Mitte zwischen dem TuS Oberwinter und dem SV Weitersburg doch recht deutlich. Die Gäste setzten sich auf der Bandorfer Höhe mit 5:0 (1:0) durch. Aber für den TuS, der in der Winterpause bekanntlich erheblichen personellen Aderlass zu verzeichnen hatte, war der Verlauf der Partie durchaus ermutigend.