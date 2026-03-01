TuS wehrt sich lange tapfer 0:5 gegen Weitersburg lässt Oberwinter dennoch hoffen Lutz Klattenberg 01.03.2026, 12:09 Uhr

i Die Fußballer des TuS Oberwinter (vorn rechts Matthias Rothweiler) wehrten sich gegen den SV Weitersburg lange Zeit tapfer, mussten sich am Ende aber mit 0:5 geschlagen geben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der TuS Oberwinter hat sich im ersten Spiel des Jahres recht tapfer geschlagen, musste am Ende aber den SV Weitersburg doch deutlich ziehen lassen. Dennoch gibt dem TuS das 0:5 Hoffnung.

Am Ende gestaltete sich der Jahresauftakt in der Fußball-Bezirskliga Mitte zwischen dem TuS Oberwinter und dem SV Weitersburg doch recht deutlich. Die Gäste setzten sich auf der Bandorfer Höhe mit 5:0 (1:0) durch. Aber für den TuS, der in der Winterpause bekanntlich erheblichen personellen Aderlass zu verzeichnen hatte, war der Verlauf der Partie durchaus ermutigend.







