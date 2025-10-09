In der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals setzte sich die SG 06 Betzdorf gegen die SG Lautzert.Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 3:1 durch und darf darauf hoffen, bald einen großen Namen auf dem Bühl begrüßen zu dürfen.
Die SG 06 Betzdorf steht im Rheinlandpokal-Achtelfinale. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Ost gab sich am Mittwochabend keine Blöße und gewann gegen den Ligakonkurrenten SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 3:1 (1:1). Bei kalt-regnerischem Fußballwetter sahen die Zuschauer unter Flutlicht auf dem Bühl eine wilde Anfangsphase und eine zweite Halbzeit, in der die Betzdorfer richtig aufdrehten.