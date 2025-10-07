In Runde drei gegen Lautzert Betzdorf will höherklassige Teams auf dem Bühl begrüßen 07.10.2025, 16:25 Uhr

i Viel Feuer dürfte in der Partie zwischen der SG 06 Betzdorf (in Weiß-Grün) und der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot) am Mittwochabend sein. Manfred Böhmer/balu

Mittwochabend, Flutlichtspiel in der dritten Runde des Rheinlandpokals. Für viele Fans gibt es nichts Schöneres – und auch die SG 06 Betzdorf freut sich auf den Pokalabend, an dem die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod zu Gast ist.

Vor fast genau einem Monat trafen die SG 06 Betzdorf und die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod in der Fußball-Bezirksliga Ost aufeinander. Im damaligen Topspiel setzten sich die Betzdorfer nach 90 Minuten hochverdient mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Fynn Jona Barth, Moritz Brato und Mirnes Saranovic.







