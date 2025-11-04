Welche Pokalreise geht weiter? Betzdorf empfängt Burgschwalbach im Achtelfinale Moritz Hannappel

Stefan Nink 04.11.2025, 14:00 Uhr

i Der Blick nach vorne: Im Ligaspiel Ende September können die Betzdorfer Burhan Tuncdemir und Leon Boger (in Schwarz von links) hier ihrem Burgschwalbacher Gegenspieler Robin Weilnau (rotes Trikot) nur hinterherschauen. Am Ende siegten die Gäste aber mit 0:2 und erwarten nun den Ligakonkurrenten im Rheinlandpokal-Achtelfinale auf dem Bühl. Andreas Hergenhahn

Zwei der drei letzten verbliebenen Ost-Bezirksligisten (Hundsangen empfängt noch Rot-Weiss Koblenz) treffen im direkten Duell aufeinander. Die Rollen sind klar verteilt. Bereits Ende September setzte sich der Favorit im Ligaduell durch.

Am 28. September diesen Jahres trafen die SG 06 Betzdorf und der TuS Burgschwalbach im Rahmen des achten Spieltages in der Bezirksliga Ost bereits aufeinander. Damals gab es im Taunus am Märchenwald einen 2:0-Auswärtssieg des aktuellen Spitzenreiters.







