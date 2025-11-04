Betzdorf empfängt Burgschwalbach im Achtelfinale

Zwei der drei letzten verbliebenen Ost-Bezirksligisten (Hundsangen empfängt noch Rot-Weiss Koblenz) treffen im direkten Duell aufeinander. Die Rollen sind klar verteilt. Bereits Ende September setzte sich der Favorit im Ligaduell durch.
Lesezeit 3 Minuten
Am 28. September diesen Jahres trafen die SG 06 Betzdorf und der TuS Burgschwalbach im Rahmen des achten Spieltages in der Bezirksliga Ost bereits aufeinander. Damals gab es im Taunus am Märchenwald einen 2:0-Auswärtssieg des aktuellen Spitzenreiters.