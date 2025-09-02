Ahrbach gegen Eisbachtal – dieses Duell ist im Rheinlandpokal nicht neu. In der Saison 2022/23 setzte sich der heutige Oberligist mit 4:1 durch, in der Saison 2018/19 hieß es 2:1 für die Sportfreunde. Gelingt Ahrbach im dritten Anlauf die Wende?

Um einen lustigen Spruch ist Thorsten Wörsdörfer nie verlegen, im Vorfeld der Rheinlandpokal-Zweitrundenpartie bei der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod (Mittwoch, 19.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen) verbindet er diese Gabe aber gleich noch mit einem guten Tipp. „Mein Freund Zvonko sollte die Zeit besser nutzen und angeln gehen“, empfiehlt der Trainer des Fußball-Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde seinem Kollegen Zvonko Juranovic eine alternative Abendgestaltung. Dieser trainiert heuer gemeinsam mit René Reckelkamm die Ahrbacher Bezirksliga-Mannschaft, stand aber einst als Eisbachtaler Spieler unter Wörsdörfers Fittichen. Und da schließt sich der Kreis, wie der Sportfreunde-Coach erklärt: „Zvonko hat damals drei Wochen gefehlt, weil er den Angelschein machen wollte. Dann soll er jetzt, bitteschön, auch angeln gehen.“

So locker es im Vorfeld zwischen den benachbarten und auf vielen Ebenen eng verbundenen Vereinen zugeht, so groß ist die Bedeutung, die einem Spiel wie diesem zukommt. Und so schlägt auch Wörsdörfer – nach den Verweisen auf die verwandtschaftlichen Verflechtungen zwischen Ahrbachs Verteidiger Joshua Kap und seinem jüngeren Bruder Jonathan, der bei Eisbachtal in der Offensive spielt, sowie Eisbachtals Kapitän Max Olbrich und seinem als Ahrbacher Abteilungsleiter fungierenden Vater Peter – auf ernstere Aspekte zu sprechen. „Der Pokal ist ein wichtiges Thema bei uns“, weiß der Trainer. Nur will es in den vergangenen Jahren einfach nicht klappen, dem Objekt der Begierde und dem mit dem Gewinn verbundenen Geldregen wirklich nahezukommen.

„Wir müssen uns da den FV Engers zum Vorbild nehmen“, sagt Eisbachtals Trainer mit Blick auf den Oberliga-Konkurrenten und amtierenden Rheinlandpokal-Gewinner vom Wasserturm, der gerade erst ein großes DFB-Pokal-Fest gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt feiern durfte. „Den Engersern ist es durch die Erfolge im Rheinlandpokal in den vergangenen Jahren gelungen, ihren gesamten Verein auf eine ganz andere Basis zu stellen.“ Sechsstellige Beträge, wie sie für die Teilnahme an der ersten Runde auf DFB-Ebene ausgeschüttet werden, „würden auch uns sehr, sehr gut tun“, weiß Wörsdörfer.

i In der dritten Runde des Rheinlandpokals 2022/23 setzten sich Lukas Reitz (schwarzes Trikot) und die Eisbachtaler Sportfreunde in Ruppach-Goldhausen mit 4:1 gegen die SG Ahrbach durch. Ahrbachs Verteidiger Joshua Kap (rotes Trikot) wird bei der Neuauflage am Mittwochabend auf seinen jüngeren Bruder Jonathan treffen, der für den Oberligistem spielt. Andreas Egenolf

Um die Chance darauf zu wahren und durch einen Sieg auf dem Rasen in Ruppach-Goldhausen in die Runde der letzten 32 Mannschaften einzuziehen, verlangt Eisbachtals Trainer „eine klare Leistung“. Auch wenn die Ahrbacher zwei Etagen tiefer angesiedelt sind und in der Bezirksliga einen holprigen Start hingelegt haben, sei die entscheidende Frage, „wie man vom Kopf her die Aufgabe angeht“, weiß Wörsdörfer. Von der ersten Minute an müsse alles gegeben werden, damit erst gar keine Zweifel am Einzug des Favoriten in Runde drei aufkommen.

Nach der Auslosung meinte Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic, dass er sich ein Spiel gegen seinen Ex-Verein aus Nentershausen „ein paar Runden später“ gewünscht hätte. Dennoch sei die Vorfreude riesengroß. Von einem „Highlight für die Vereine der SG Ahrbach, für unsere Zuschauer und Fans und natürlich auch vor allem für die Mannschaft“ spricht sein Kollege René Reckelkamm. Zu den Voraussetzungen sagt er: „Beide Teams sind sicherlich mit dem Start in die Saison nicht zufrieden. Da kommt so ein Spiel eventuell zum richtigen Zeitpunkt, um Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga zu tanken.“

Auf dem Papier seien „die Eisbären klarer Favorit“, weiß Reckelkamm. „Der Druck auf das Erreichen der nächsten Runde im Pokal liegt dort.“ Doch das eigene Team sei bereit für eine „Pokalüberraschung auf heimischem Platz unter Flutlicht mit vielen Zuschauern und hoffentlich passendem Pokalwetter“. Auch wenn die Verantwortlichen aus Ruppach immer Angst um ihren guten Rasen hätten, wäre von seiner Seite gegen einen Pokalfight im Dauerregen nichts einzuwenden. „Ich persönlich würde es so nehmen“, sagt der Ahrbacher Trainer augenzwinkernd. Und zum Angeln würde das Wetter ja auch passen.