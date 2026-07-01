Cosmos Koblenz zu Gast in Hamm Benefizspiel: Regionalauswahl spielt gegen Oberligist Jona Heck 01.07.2026, 14:31 Uhr

i Die SG Hammer Land (in Blau) veranstaltet ein Benefizspiel gegen den Oberligisten Cosmos Koblenz. Trainer Hans-Josef Held (am Ball) und Kapitän Daniel Müller sind ebenfalls mit von der Partie. Manfred Böhmer/balu

Fußball trifft auf guten Zweck. Die SG Hammer Land empfängt den Oberligisten FC Cosmos Koblenz zum Benefizspiel. Ein sportliches Highlight mit Herz, dessen Erlöse krebskranken Kindern und deren Eltern zugutekommen.

Ein Fußballhighlight mit großem Herzen erwartet die Besucher am kommenden Samstag, 4. Juli, um 15 Uhr im Stadion in Hamm/Sieg. Dort trifft die von der SG Hammer Land eigens zusammengestellte „Charity XI“ auf den Oberligisten FC Cosmos Koblenz. Bei dieser besonderen Begegnung steht allerdings nicht der Sport im Vordergrund.







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