Fußball trifft auf guten Zweck. Die SG Hammer Land empfängt den Oberligisten FC Cosmos Koblenz zum Benefizspiel. Ein sportliches Highlight mit Herz, dessen Erlöse krebskranken Kindern und deren Eltern zugutekommen.
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Ein Fußballhighlight mit großem Herzen erwartet die Besucher am kommenden Samstag, 4. Juli, um 15 Uhr im Stadion in Hamm/Sieg. Dort trifft die von der SG Hammer Land eigens zusammengestellte „Charity XI“ auf den Oberligisten FC Cosmos Koblenz. Bei dieser besonderen Begegnung steht allerdings nicht der Sport im Vordergrund.