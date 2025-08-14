Am „letzten Spieltag“ der ersten Runde im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel hat es die größte Überraschung gegeben: Titelverteidiger SG Dickenschied/Gemünden schied beim B-Klässler SG Bell aus. Zehn A-Ligisten (Masburg, Weiler, Binningen, Ellenz, Cochem, Bremm, Ober Kostenz, Boppard, Kirchberg II und Morshausen) und sieben B-Klässler (Urbar, Niederburg, Bell, Eifelhöhe, Oppenhausen, Kastellaun und Hunsrückhöhe) haben somit die nächste Runde erreicht. 15 von ihnen stehen im Achtelfinale am 17. September, ein Zwischenrundenspiel gibt es am 27. August zwischen Kastellaun/Uhler und Hunsrückhöhe (beide B Staffel 14). Die Auslosung des Achtelfinals findet Ende August statt.

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SG Dickenschied/Gemünden 2:1 (0:0). Ende Mai stemmte Dickenschied/Gemünden in Biebern den Pokal in die Höhe und feierte das Double. Nun heißt es für den A-Klasse-Aufsteiger, der drei Tage zuvor mit dem 3:1 in Hausbay perfekt in die Meisterschaft der A Staffel 6 gestartet war, schon Endstation im Kreispokal 1 in Bell. Der Gastgeber und B-Klässler, der vier Tage zuvor den Start in die B Staffel 14 beim 2:5 beim SV Blankenrath II verpatzt hatte, bremste vor 130 Zuschauern die Dickenschied/Gemündener aus. Kapitän Hannes Caspar brachte Bell nach 53 Minuten in Front, Christian Doffing erhöhte auf 2:0 (81.). Nach dem Anschlusstreffer von Raphael Kauer (86.) musste Bell noch ein paar Minuten zittern, aber das Team von Klaus Vogt brachte das Ergebnis über die Runden und sorgte für die größte Überraschung in Runde eins.

SG Eifelhöhe – SG Vorderhunsrück 2:1 (0:1). Auch in Faid biss mit Vorderhunsrück ein A-Klässler ins Gras. Dabei lagen die Gäste zur Pause durch den Treffer von Mika Arnold (41.) in Führung. Aber mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten drehten Tobias Berenz (52.) und Fabian Jahnen (55.) die Partie und ließen den B-Staffel-8-Klub vor 140 Zuschauern über den Einzug ins Achtelfinale jubeln.