Neue Regeln zum Saisonstart
Bell-Simons: So soll die Netto-Spielzeit erhöht werden 
Michael Bell-Simons (rechts) im Einsatz.
Michael Bell-Simons (rechts) im Einsatz.
Jürgen Augst

Der Fußball in der Region setzt Regeländerungen um, die die Nettospielzeit erhöhen sollen. Welche Neuerungen auf Spieler und Fans zukommen, erläutert Michael Bell-Simons im Gespräch.

Lesezeit 3 Minuten
Die neue Fußballsaison ist in vollem Gange. Nachdem bereits die ersten Pokalspiele absolviert wurden, startet am kommenden Wochenende der Ligabetrieb, ehe auch die Junioren mit dem Ende der Sommerferien ihre ersten Pflichtspiele absolvieren. Einmal mehr gibt es zur neuen Saison einige weitreichende Regeländerungen und Anpassungen bei den Durchführungsbestimmungen.
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