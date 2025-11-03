Engers ist in Salmrohr zu Gast Beim FVE-Gegner sitzt ein großer Pokalheld auf der Bank 03.11.2025, 13:01 Uhr

i In Malberg setzte sich der FV Engers um Evren Akashali (in Weiß) in der dritten Runde des Rheinandpokals mit 3:1 nach Verlängerung durch, am Dienstagabend geht es ohne Akahiskali nach Salmrohr. Der junge Offensivmann verletzte sich beim 2:0 gegen Cosmos Koblenz in der Liga am Fuß und fällt verletzt aus. Manfred Böhmer/balu

Der Titelverteidiger FV Engers ist der Favorit im Achtelfinale des Rheinlandpokals beim West-Bezirksligisten FSV Salmrohr. Aber der Oberligist ist gewarnt, auch weil der Gegner einen großen Pokalhelden auf der Bank sitzen hat.

Rheinlandpokalhelden der jüngeren Vergangenheit treffen auf vor allem einen Rheinlandpokalhelden der ein bisschen weiter zurückliegenden Vergangenheit, wenn am Dienstagabend um 19 Uhr der FSV Salmrohr den FV Engers im Achtelfinale empfängt. Klar ist so oder so die Rollenverteilung, denn es treffen der Vierte der Fußball-Bezirksliga West und der Vierte der Oberliga aufeinander.







