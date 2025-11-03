Beim FVE-Gegner sitzt ein großer Pokalheld auf der Bank

Der Titelverteidiger FV Engers ist der Favorit im Achtelfinale des Rheinlandpokals beim West-Bezirksligisten FSV Salmrohr. Aber der Oberligist ist gewarnt, auch weil der Gegner einen großen Pokalhelden auf der Bank sitzen hat.
Rheinlandpokalhelden der jüngeren Vergangenheit treffen auf vor allem einen Rheinlandpokalhelden der ein bisschen weiter zurückliegenden Vergangenheit, wenn am Dienstagabend um 19 Uhr der FSV Salmrohr den FV Engers im Achtelfinale empfängt. Klar ist so oder so die Rollenverteilung, denn es treffen der Vierte der Fußball-Bezirksliga West und der Vierte der Oberliga aufeinander.