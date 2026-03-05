Oberligist Rot-Weiss Koblenz unterlag im Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Rheinlandligisten FC Bitburg nach Verlängerung mit 0:2 – und sah dabei zweimal Rot. Den ersten Platzverweis bezeichnete Rot-Weiss-Coach Cift als Witz.
Lesezeit 3 Minuten
Die Rheinlandpokal-Reise in der Saison 2025/2026 ist für Rot-Weiss Koblenz beendet. Im Viertelfinale musste sich das Oberliga-Team von Trainer Fatih Cift dem Rheinlandligisten FC Bitburg in einer umkämpften Partie mit 0:2 (0:0) nach Verlängerung geschlagen geben.