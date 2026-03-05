Zweimal Rot, Elfer verschossen Beim 0:2 in Bitburg läuft alles gegen Rot-Weiss Koblenz Klaus Reimann 05.03.2026, 00:10 Uhr

i Schiedsrichter Jan-Hagen Engel zeigt hier Rot-Weiss-Akteur Giulio Multari (in Grau-Schwarz, Erster von rechts) in Bitburg die Rote Karte, es war der Anfang vom Ende, Koblenz-Coach Fatih Cift bezeichnete die Karte als Witz. Später gab es nochmal Rot für die Rot-Weissen, für die Multari vor seinem Platzverweis noch einen Elfer verschossen hatte. Die Gäste schieden zu neunt nach Verlängerung mit 0:2 aus, Bitburg steht im Halbfinale gegen die TuS Koblenz. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Oberligist Rot-Weiss Koblenz unterlag im Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Rheinlandligisten FC Bitburg nach Verlängerung mit 0:2 – und sah dabei zweimal Rot. Den ersten Platzverweis bezeichnete Rot-Weiss-Coach Cift als Witz.

Die Rheinlandpokal-Reise in der Saison 2025/2026 ist für Rot-Weiss Koblenz beendet. Im Viertelfinale musste sich das Oberliga-Team von Trainer Fatih Cift dem Rheinlandligisten FC Bitburg in einer umkämpften Partie mit 0:2 (0:0) nach Verlängerung geschlagen geben.







