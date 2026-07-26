Kurz vor dem Saisonstart Bei Staffeltag in Rettert geht’s ums „Feintuning“ Stefan Nink 26.07.2026, 12:43 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Am zweiten Wochenende im August beginnt für die meisten Fußballer wieder der „Ernst des Lebens“. Grund genug für Staffelleiter Alexander Wiediker die Verantwortlichen der Vereine der Kreisligen A3, B5 und C7 zum Staffeltag nach Rettert zu bitten.

Pflichttermin für Abteilungsleiter der in den Fußball-Kreisligen A3, B5 und C7 beheimateten Vereine. Staffelleiter Alexander Wiediker (Diez) hat für diesen Montag ab 19.30 Uhr zum Staffeltag nach Rettert in den Landgasthof Gemmer eingeladen. Dort erhalten die Macher der Klubs Informationen, die den in Kürze beginnenden Spielbetrieb betreffen.







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