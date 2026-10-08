Platzverweise nach Verletzung Bei Rennerods Coup gegen Linz wird’s am Ende turbulent Rolf Schulze 08.10.2026, 06:55 Uhr

i Keinen Zentimeter schenkten die Renneroder (von links Furkan Tetik und Ben Thomas) im Pokalspiel gegen den VfB Linz (rechts Yannik Becker) her und zogen verdient ins Achtelfinale ein. Thomas traf beim 4:2-Sieg zum 2:0. Tetik legte das 3:0 nach und flog später mit Rot vom Platz. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Bezirksligist SG Rennerod führte im Pokal mit 3:0, die Drittrundenpartie gegen Rheinlandligist VfB Linz war praktisch entschieden, als eine schwere Verletzung nicht nur für viel Unruhe sorgte. Drei weitere Tore und zwei Platzverweise sollten folgen.

Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut hat die Hürde VfB Linz in der dritten Rheinland-Pokalrunde mit 4:2 (0:0) erfolgreich genommen. Der Sieg hatte allerdings einen faden Beigeschmack. 80 Minuten lang war es ein ganz normales Fußballspiel.







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