Bezirksligist SG Rennerod führte im Pokal mit 3:0, die Drittrundenpartie gegen Rheinlandligist VfB Linz war praktisch entschieden, als eine schwere Verletzung nicht nur für viel Unruhe sorgte. Drei weitere Tore und zwei Platzverweise sollten folgen.
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Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut hat die Hürde VfB Linz in der dritten Rheinland-Pokalrunde mit 4:2 (0:0) erfolgreich genommen. Der Sieg hatte allerdings einen faden Beigeschmack. 80 Minuten lang war es ein ganz normales Fußballspiel.