Erste Runde im Rheinlandpokal aus Rhein-Hunsrücker Sicht: Vor allem für den C-Klässler VfR Bad Salzig dürfte das ein Erlebnis werden, denn er nimmt zum ersten Mal am Verbandspokal teil – und muss direkt gegen einen Rheinlandligisten ran.
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Sechs Fußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis mischen am Sonntag in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit. Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat ein Freilos erwischt und steht schon in Runde zwei.VfR Bad Salzig - TuS Immendorf (So.