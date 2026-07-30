SIM-Klubs im Rheinlandpokal
Bad Salziger Premiere gegen Rheinlandligist Immendorf
Im Endspiel des Kreispokals 2 standen sich Ende Mai die Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal (in Rot mit dem zu Hunsrück Mitte Buch
Im Endspiel des Kreispokals 2 standen sich Ende Mai die Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal (in Rot mit dem zu Hunsrück Mitte Buch gewechselten Sandro Mähringer-Kunz) und der VfR Bad Salzig (mit Max Schmitt) gegenüber. Braunshorn/Ehrbachtal II gewann in Weiler mit 4:2. Durch den Finaleinzug qualifizierten sich beide Mannschaften als C-Klässler für den Rheinlandpokal und treffen am Sonntag auf hochklassige Gegner.
Mark Dieler

Erste Runde im Rheinlandpokal aus Rhein-Hunsrücker Sicht: Vor allem für den C-Klässler VfR Bad Salzig dürfte das ein Erlebnis werden, denn er nimmt zum ersten Mal am Verbandspokal teil – und muss direkt gegen einen Rheinlandligisten ran.

Lesezeit 4 Minuten
Sechs Fußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis mischen am Sonntag in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit. Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat ein Freilos erwischt und steht schon in Runde zwei.VfR Bad Salzig - TuS Immendorf (So.
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