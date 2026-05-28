Kreispokal 1 und 2 
Bad Salziger gehen zu Fuß zum Finale
Im Halbfinale des Kreispokals 2 bejubelte der VfR Bad Salzig um Torschütze Kamil Kozlowski (Nummer 11) den 1:0-Sieg gegen den SV
Im Halbfinale des Kreispokals 2 bejubelte der VfR Bad Salzig um Torschütze Kamil Kozlowski (Nummer 11) den 1:0-Sieg gegen den SV Müden. Im Endspiel im benachbarten Weiler trifft Bad Salzig am Samstag (14 Uhr) auf die Reserve-SG Hausbay/Ehrbachtal.
Mark Dieler

Endspieltag in Weiler auf der Rheinhöhe: Die Finals im Kreispokal 1 und 2 versprechen viel Spannung. Zu gewinnen gibt es reichlich – ob Geld, Bier oder sogar einen neuen Wanderpokal. Der „alte“ ist vor einem Jahr am Balaton „abhanden“ gekommen.

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Der SC Weiler kommt auf seiner tollen Sportanlage auf der Salzbornhöhe am Rhein aus dem Feiern in diesen Tagen nicht heraus: Am vergangenen Samstag machte der SC mit einem 3:0 gegen den TuS Kirchberg II nach einer wahnsinnigen Aufholjagd in der Rückrunde noch den kaum für möglich gehaltenen Klassenverbleib in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 perfekt.

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