Kreispokal 1 und 2 Bad Salziger gehen zu Fuß zum Finale Michael Bongard 28.05.2026, 17:00 Uhr

i Im Halbfinale des Kreispokals 2 bejubelte der VfR Bad Salzig um Torschütze Kamil Kozlowski (Nummer 11) den 1:0-Sieg gegen den SV Müden. Im Endspiel im benachbarten Weiler trifft Bad Salzig am Samstag (14 Uhr) auf die Reserve-SG Hausbay/Ehrbachtal. Mark Dieler

Endspieltag in Weiler auf der Rheinhöhe: Die Finals im Kreispokal 1 und 2 versprechen viel Spannung. Zu gewinnen gibt es reichlich – ob Geld, Bier oder sogar einen neuen Wanderpokal. Der „alte“ ist vor einem Jahr am Balaton „abhanden“ gekommen.

Der SC Weiler kommt auf seiner tollen Sportanlage auf der Salzbornhöhe am Rhein aus dem Feiern in diesen Tagen nicht heraus: Am vergangenen Samstag machte der SC mit einem 3:0 gegen den TuS Kirchberg II nach einer wahnsinnigen Aufholjagd in der Rückrunde noch den kaum für möglich gehaltenen Klassenverbleib in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 perfekt.







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