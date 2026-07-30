Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel
B-Ligist Biebertal wirft A-Klässler Dickenschied raus
In der ersten Runde des Kreispokals 1 flog A-Klässler SG Dickenschied/Gemünden (rote Trikots, vorne Rico Fels) in Kümbdchen bei
In der ersten Runde des Kreispokals 1 flog A-Klässler SG Dickenschied/Gemünden (rote Trikots, vorne Rico Fels) in Kümbdchen bei B-Ligist SG Biebertal/Unterkülztal (mit Ryan Daiksel) raus – und der neue spielende Co-Trainer der Dickenschieder, Fels, vom Platz mit Gelb-Rot.
Christian Kiefer

Erster A-Klässler raus: Die SG Dickenschied/Gemünden musste in der ersten Runde des Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel beim Lokalrivalen und B-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal nach einem hitzigen Derby die Segel streichen.

Lesezeit 2 Minuten
Die erste Runde im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (für A- und B-Klässler) ist eröffnet, drei Partien gingen über die Bühne. Ein A-Klässler flog raus, ein A-Klässler kam klar weiter und ein A-Klässler gewann die Lotterie Elfmeterschießen. Am Wochenende stehen weitere Partien im Kreispokal 1 an.
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