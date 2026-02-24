Die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück sind Rheinlandmeister im Futsal. In Kaisersesch schlug der Rheinlandligist im Finale den Regionalligisten Eintracht Trier, weil Keeper Ianis Martin-Stoleru im Sechsmeterschießen alle Versuche hielt.
Die B-Juniorenfußballer des JFV Rhein-Hunsrück haben die Rheinlandmeisterschaft im Futsal in der Halle in Kaisersesch gewonnen. Alle anderen Mannschaften aus dem Kreis Hunsrück/Mosel sahen bei den Verbandstitelkämpfen in Kaisersesch (A- und B-Junioren) und in Niederzissen (C- und D-Junioren) kein Land.